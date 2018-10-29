  • Ekonomi
  • 29.10.2018
  • Son Güncelleme: 29.10.2018 - 02:21
  • Gazete

Bakan Ziya Selçuk: 3 sömestir ve sigorta masada

3 sömestir ve sigorta masada
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Avrupa'da okul günü ortalamasının 220 gün olduğunu belirterek, "'nin yüzde 90'ına yakını tarım toplumu iken yazın 3 aylık boşluk bırakmışlar. Değişebilir. 3 sömestirlik olabilir. Ama 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok, önce yapısal olarak iyileştirmeye gidelim. 220 iş günü de olabilir" dedi. Meslek liseleriyle ilgili de Selçuk, "Çocukların 9. sınıftan itibaren yapabilirsen primlerinin ödenmesi lazım" diye konuştu.
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