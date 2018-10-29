Bakan Ziya Selçuk: 3 sömestir ve sigorta masada

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Avrupa'da okul günü ortalamasının 220 gün olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yüzde 90'ına yakını tarım toplumu iken yazın 3 aylık boşluk bırakmışlar. Değişebilir. 3 sömestirlik olabilir. Ama 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok, önce yapısal olarak iyileştirmeye gidelim. 220 iş günü de olabilir" dedi. Meslek liseleriyle ilgili de Selçuk, "Çocukların 9. sınıftan itibaren yapabilirsen primlerinin ödenmesi lazım" diye konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.