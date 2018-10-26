Enflasyonla mücadeleye sigortacılardan destek

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na sigorta sektörü de destek veriyor. Bu kapsamda, Doğa Sigorta, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteğini önemli ürün gruplarındaki poliçelerde sunduğu yüzde 30'a varan indirim kampanyası ile ortaya koydu. Hem acenteler hem de dijital kanallar aracılığıyla yapılan poliçelerde geçerli kampanya dahilinde, müşterilere, yıl sonuna kadar, eğitim ferdi kaza sigortasında yüzde 30, ferdi kaza sigortasında yüzde 20, konut sigortasında yüzde 15, kasko sigortasında yüzde 10, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim sunulacak.
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, konuyla ilgili, "Her türlü zorluğu hep birlikte aşabileceğimizi, şimdiye kadar yaşanan tüm olumsuz hadiselerde gösterdik. Enflasyon mücadelesinde de yine el ele, güç birliği ile başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Yüzde 100 milli şirketimiz Doğa Sigorta, her zaman olduğu gibi devletinin ve milletinin yanında yer alarak bu kampanyaya destek verecektir" ifadelerini kullandı.
Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, konuyla ilgili, "Her türlü zorluğu hep birlikte aşabileceğimizi, şimdiye kadar yaşanan tüm olumsuz hadiselerde gösterdik. Enflasyon mücadelesinde de yine el ele, güç birliği ile başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Yüzde 100 milli şirketimiz Doğa Sigorta, her zaman olduğu gibi devletinin ve milletinin yanında yer alarak bu kampanyaya destek verecektir" ifadelerini kullandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.