Koza Altın A.Ş.'nin ardından Koza Anadolu Metal Madencilik ve İpek Doğal Enerji de rekor kâr açıkladı. 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde konsolide net kârı 251.8 milyon lira olan Koza Anadolu Metal, bu yılın aynı döneminde ise konsolide net kârını 444.4 milyon liraya çıkardı. Kar oranında yüzde 77 artış yaşandı. İpek Doğal Enerji tarafından açıklanan 1 Ocak-30 Haziran 2018 faaliyet raporunda ise 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde 251.8 milyon lira olan konsolide net dönem kârının, 2018 yılı aynı döneminde 444.6 milyon lira gibi yüksek bir orana çıktığı görüldü. Böylece artış oranı yüzde 77 oldu.
Koza’dan rekor kâr
Etiketler: İpek Doğal Enerji , Koza Anadolu Metal , Koza Altın
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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