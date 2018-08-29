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Daweoo- işbirliği

Daweoo-Vestel işbirliği
Vestel ve Daewoo, 4 yıllık işbirliklerini büyüttü. markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da Vestel City'de üretilecek. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Dünya devleriyle işbirlikleri yaparak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de 'nin adını duyuruyoruz" dedi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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