Vestel ve Daewoo, 4 yıllık işbirliklerini büyüttü. Daewoo markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da Vestel City'de üretilecek. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Dünya devleriyle işbirlikleri yaparak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de Türkiye'nin adını dünyaya duyuruyoruz" dedi.
Daweoo-Vestel işbirliği
Etiketler: Vestel , dünyaya , Daewoo , Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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