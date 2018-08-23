Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bu yıl Ocak-Temmuz döneminde ihracatçılara sağlanan finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24.1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, "Eximbank yıl sonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız" dedi. Pekcan, Türkiye'de tüm bankacılık sistemi içinde verilen ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 45'inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çekti
İhracatçı nefes alacak
Etiketler: Turk Eximbank , Türkiye
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.