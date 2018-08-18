Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında İş Garantili Eğitim Protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, başvuru yapmaları gerekmeden THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek. THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, protokolün öğrenciler ve üniversite için çok yararlı olacağını vurguladı.
Öğrencilerin, pilotluk başvurusu, seçilmeleri ve kabul kriterlerinin THY tarafından belirleceğini anlatan Atılgan, "THK Üniversitesi, THY'nin belirlediği kriterleri ilan edecek ve alımın bu çerçevede yapılacağını duyuracak" diye konuştu. Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümü öğrencilerinin, 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiklerinde bütün okul bilgilerinin THY'ye ulaştırılacağını ifade eden Atılgan, öğrencilerin THY'nin gerekli gördüğü İngilizce, Türkçe ve diğer yeterlilik sınavlarını geçtikten sonra THY'de 2. pilot olarak işe başlayabileceklerini söyledi. Atılgan, öğrencilerin iş başvurusu yapmalarına gerek kalmayacağına dikkati çekerek, iç prosedürleri tamamladıktan sonra önceliği THK öğrencilerine vereceklerini vurguladı.
Öğrencilerin, pilotluk başvurusu, seçilmeleri ve kabul kriterlerinin THY tarafından belirleceğini anlatan Atılgan, "THK Üniversitesi, THY'nin belirlediği kriterleri ilan edecek ve alımın bu çerçevede yapılacağını duyuracak" diye konuştu. Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümü öğrencilerinin, 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiklerinde bütün okul bilgilerinin THY'ye ulaştırılacağını ifade eden Atılgan, öğrencilerin THY'nin gerekli gördüğü İngilizce, Türkçe ve diğer yeterlilik sınavlarını geçtikten sonra THY'de 2. pilot olarak işe başlayabileceklerini söyledi. Atılgan, öğrencilerin iş başvurusu yapmalarına gerek kalmayacağına dikkati çekerek, iç prosedürleri tamamladıktan sonra önceliği THK öğrencilerine vereceklerini vurguladı.
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