Vestel’e 18 ödül

Vestel, teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award'da 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vestel, tüketici elektroniği kategorisinde en çok ödülü alan marka oldu. İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor.