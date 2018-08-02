Yol Durumu
  1. Aktiflerini % 29 artırdı
  2. FED faizleri sabit tuttu

’e 18 ödül

Vestel’e 18 ödül
Vestel, teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award'da 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vestel, tüketici elektroniği kategorisinde en çok ödülü alan marka oldu. İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor.
Etiketler:
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar