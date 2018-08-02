1.3 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesi, yüzleri güldürdü. Başvuru süreci için geri sayım başlarken; uygulamadan yararlanacak gençler belirlenen birliklerde 21 günlük temel askerlik eğitimine gidecek. Çalışan gençler, bu sürede ücretsiz izinli sayılacak. İş akitleri feshedilmeyecek. Hiçbir işveren çalışanını bu nedenle işten çıkartamayacak. Gençler 21 günün ardından işlerine geri dönebilecek. Bu sürenin sigortası yatırılmayacak. İleride isteyenler borçlanma yaparak bu süreyi sigorta süresine ekletebilecek. 21 gün, yıllık izin süresinden düşmeyecek. Bedelli askerlik yapacak gençler 21 günlük eğitimde ücretsiz izinli olursa kıdem tazminatı alamayacak. Çünkü bu durumda işlerinden ayrılma söz konusu olmayacak. Ancak bedelliden yararlanacak çalışan 21 günlük eğitim için işten ayrılırsa ve en az 1 yıllık çalışması yani kıdemi varsa, tazminatını alacak. Burada 1 günlük zorunlu askerlik bile yapılsa, askere giden çalışanların kıdem tazminatı hakkı oluşuyor.
Bedelliye tazminat
Etiketler: Bedelli askerlik , sigorta
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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