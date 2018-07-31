Çalışanlara akşam okulu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı, öğrenen ve öğreten bir kurum haline getirmek için adımlar atmaya başladıklarını belirterek, "Kendini geliştirmek isteyen kurum personeli için iç ve dış uzmanların eğitici olacağı bir akşam okulu uygulamasına başladık" dedi. Böylelikle kurumsal hafızayı da diri ve güncel tutmuş olacaklarını anlatan Dönmez, "Akşam okulunda salı ve perşembe günleri eğitimler verilecek" diye konuştu.