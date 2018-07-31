Yol Durumu
  1. Bankacılık sektörü 3.7 trilyon lira oldu
  2. Çiftçi borçlarına taksit kolaylığı

Çalışanlara akşam okulu

Çalışanlara akşam okulu
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı, öğrenen ve öğreten bir kurum haline getirmek için adımlar atmaya başladıklarını belirterek, "Kendini geliştirmek isteyen kurum personeli için iç ve dış uzmanların eğitici olacağı bir akşam okulu uygulamasına başladık" dedi. Böylelikle kurumsal hafızayı da diri ve güncel tutmuş olacaklarını anlatan Dönmez, "Akşam okulunda salı ve perşembe günleri eğitimler verilecek" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar