Bedelli tamam

seçimlerinin ardından oluşantatil öncesi yüzbinlerce kişinin beklediği bedelli askerlik , sağlık çalışanlarına zam ve erken emekliliği de öngören torba yasa teklifini yasalaştırdı. Düzenleme'ın onayına sunulacak. Onayın ardından'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bedelli başvuru süreci de bu tarihte başlayacak vesürecek. Başvurular askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine yapılacak. Bedellide yaş sınırı,ve öncesinde doğanlar olarak belirlendi. Askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması için başvurularda 15 bin liranın ödemesi ve 21 gün temel eğitimin yerine getirilmesi gerekecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı,"Bedellikapsıyor" dedi. AK Parti Grup Başkanvekilida 2011'deki düzenlemede yaklaşık 70 bin, 2014'tekinde isebaşvurunun olduğunu, her iki düzenlemede de ücretin bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktararak, "Dolayısıyla bizdiye konuştu.Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 liradan satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençler, 15 bin lirayı ödeyebilmek için birçok şeyi internetten satışa çıkardı. Satışa sunulanlar arasında arsa, ev, işyeri, otomobil, motosiklet, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kameranın yanı sıra inek ve at gibi hayvanlar da yer aldı. İlanların açıklama kısımlarına yazılan ifadeler de dikkat çekti: 'Çerkezköy ve Kapaklı bölgesinde 2 arsa, piyasanın 15 bin lira aşağısında, bedelli için acil satılıktır', '7 yaşında. Arabaya da koşar. Çok uysal bakımlı güzel bir dişi at'.