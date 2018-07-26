



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların bir hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem" dedi. Muş, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.