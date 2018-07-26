AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların bir hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem" dedi. Muş, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.
Bedelli askerlik başvuruları ne zaman? Bedelli askerlik kaç dönem olacak?
Milyonların beklediği bedelli askerlik çıktıktan sonra şimdi de bedelli askerliğin nasıl yapılacağına dair araştırmalar başladı. AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş bedelli askerliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik başvurularının ne zaman açıklanacağını söyleyen Muş, "Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek" dedi. İşte bedelli askerliğe dair tüm detaylar...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Ak Parti Grup Başkanvekili , Resmi Gazete , Bedelli askerlik , Türkiye
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