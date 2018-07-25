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Yerli otomobil buluşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '' projesini hayata geçirecek 'nin Otomobili Girişim Grubu'yla ilk toplantısını yaptı. Ziyarette, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu. Yerli otomobil projesinde gelinen son durumun masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve olarak el ele verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın ve devletimiz de arkamızda bizi var gücüyle destekliyor. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor" dedi.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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