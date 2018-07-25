Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Yerli Otomobil' projesini hayata geçirecek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'yla ilk toplantısını yaptı. Ziyarette, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk ile Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Kaan Terzioğlu, Kamil Süleyman Yazıcı ve Okan Baş hazır bulundu. Yerli otomobil projesinde gelinen son durumun masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de arkamızda bizi var gücüyle destekliyor. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor" dedi.
Yerli otomobil buluşması
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Ahmet Nazif Zorlu , Rifat Hisarcıklıoğlu , Tuncay Özilhan , Ahmet Akça , kaan terzioğlu , yerli otomobil , TOBB , Türkiye
- 25 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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