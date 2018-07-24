Ülkemizde bu yılın ilk yarısında ultra lüks F segmentte bin 741 otomobil satışı gerçekleştirildi. Otomobil Distribütörlüğü Derneği (ODD) verilerine göre; F segmentte en çok satışı yapılan model ise 409 adetle Volvo XC90 oldu. İkinci sırayı ise 335 adetle BMW'nin X5 modeli aldı. Land Rover'ın Range Rover Sport modeli 234, Mercedes'in Yeni S modeli 119, Audi Q7 80 adetle F segmentinde en çok satılan modeller arasında yer aldı. Halen Volvo'nun XC90 anahtar teslim satış fiyatı 559 bin 645 ile 1 milyon 66 bin 50 lira arasında bulunuyor. Dizel, otomatik vites BMW X5 ise 572 bin 200 lira ile 727 bin 500 lira arasında anahtar teslim fiyatıyla otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Range Rover Sport 842 bin 405 lira ile 1 milyon 907 bin 753 lira, Audi Q7 de 706 bin 243 ile 988 bin 271 lira arasında anahtar teslim fiyatına sahip...
Lüksün yıldızı 2 model
Bu yılın ilk yarısında ultra lüks F segmette bin 741 otomobil satılırken, bunun 409 adedini Volvo XC90, 335’ini de BMW X5 oluşturdu
Etiketler: Land Rover , Range Rover , BMW
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.