Burberry yaktı!

Lüks moda markası Burberry'nin geçtiğimiz yıl satamadı- ğı 37.8 milyon dolarlık ürünü yaka- rak imha ettiği ortaya çıktı. The Times'ın haberine göre, karar ürünlerin ucuz fiyata 'yanlış insanlara' satılmaması için alındı.
İmha edilen ürünler arasın da giyim ve güzellik ürünleri bulunduğu aktarılırken, imha edilen ürün miktarının 2014'ün 3 katı olduğu belirtiliyor. Şirketin son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün imha etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, Burberry'nin açıklamasında ürün imha etmenin endüstrinin tamamı tarafından yapılan bir uygulama olduğu, atık konusununsa 'son derece ciddiye alındığı' öne sürüldü.
İmha edilen ürünler arasın da giyim ve güzellik ürünleri bulunduğu aktarılırken, imha edilen ürün miktarının 2014'ün 3 katı olduğu belirtiliyor. Şirketin son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün imha etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, Burberry'nin açıklamasında ürün imha etmenin endüstrinin tamamı tarafından yapılan bir uygulama olduğu, atık konusununsa 'son derece ciddiye alındığı' öne sürüldü.
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