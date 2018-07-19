Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni torba Meclis'e sevk edildi. Bedelli askerlik bekleyenlerin ve sağlık çalışanlarının yüzünü güldüren tasarı, çok sayıda müjde içeriyor. İşte torba tasarıdaki düzenlemelerden bazıları:
Müjde torbası
Sağlık çalışanları erken emekli olacak. Her 1 yıla 60 gün yıpranma hakkı verilecek. Emekli doktor ve diş hekimlerine her ay bin 533-2 bin 5 lira ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri artacak
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı , 31 Aralık , erken emeklilik , esnek çalışma , Bedelli askerlik , zam
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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