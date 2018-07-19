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Müjde torbası

Sağlık çalışanları erken emekli olacak. Her 1 yıla 60 gün yıpranma hakkı verilecek. Emekli doktor ve diş hekimlerine her ay bin 533-2 bin 5 lira ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri artacak

Müjde torbası
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni torba Meclis'e sevk edildi. Bedelli askerlik bekleyenlerin ve sağlık çalışanlarının yüzünü güldüren tasarı, çok sayıda müjde içeriyor. İşte torba tasarıdaki düzenlemelerden bazıları:
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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