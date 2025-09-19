The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
İngiliz gazetesi The Economist ABD ile İsrail arasındaki ittifakın her geçen gün daha da zayıfladığını yazdı. “İsrail Amerika’yı nasıl kaybediyor?” başlıklı bir haber yayımlayan The Economist, ABD’de kamuoyunun görüşlerinin değiştiğini, İsraillilerin endişelenmesi gerektiğini belirtti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Washington ile Tel Aviv arasındaki kriz giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelip güçlü ittifak imajı çizse de İngiliz basını bu ittifakın ne kadar kırılgan olduğunu yazdı.
Netanyahu ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi
"ABD'DE KAMUOYU GÖRÜŞÜ DEĞİŞTİ"
The Economist"İsrail Amerika'yı nasıl kaybediyor?" dedi ve ABD'de kamuoyunun görüşlerinin değiştiğini, İsraillilerin endişelenmesi gerektiğini yazdı.
İSRAİL YALNIZLAŞIYOR
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle giderek daha fazla yalnızlaştığını ve ABD'ye bağımlı hale geldiğini belirten The Economist, "Mevcut BM Genel Kurulu sırasında, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Fransa gibi eski dostlar, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişletmesi gerçek bir devlet olma olasılığını azaltsa da bir Filistin devletini tanıyacaklar. Amerika, İsrail ile diplomatik, hukuki ve askeri güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracak bir dışlanmışlık statüsü arasında duran tek güçtür." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerinin mükemmel olduğuna dair tüm "gamsız" güvencelerine rağmen "aslında öyle olmadıklarını vurgulayan The Economist, Trump yönetimini öfkelendirdiğini ve ittifakın temellerindeki derin çatlakları görmezden geldiğini belirtti.
The Economist, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
DEMOKRATLAR DA UZAKLAŞIYOR CUMHURİYETÇİLER DE
Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenin İsrail'den uzaklaştığına dikkat çeken The Economist, "Amerikan halkının desteğinin aniden kaybolması, tehlikeli ve düşmanca bir bölgede yaşayan 10 milyonluk küçük bir ülke olan İsrail için bir felaket olur." dedi.
ANKETLER İSRAİL ALEYHİNE
ABD'de anketler artık İsrail aleyhine işliyor. Filistinlilere karşı İsrail'i destekleyen Amerikalıların oranı 25 yılın en düşük seviyesinde. 2022'de Amerikalı yetişkinlerin %42'si İsrail hakkında olumsuz bir görüşe sahipti; şimdi bu oran %53. Yakın zamanda yapılan bir YouGov/ Economist anketi, Amerikalıların %43'ünün İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inandığını ortaya koydu. Son üç yılda 50 yaş üstü Demokratlar arasında İsrail'e karşı olumsuz görüşler %23 arttı. 50 yaş altı Cumhuriyetçiler arasında destek eşit olarak bölünmüş durumda, 2022'de İsrail için bu oran %63'tü. 2018 ve 2021 yılları arasında 30 yaş altı evanjeliklerin Filistinlilere karşı İsraillileri destekleme oranı %69'dan %34'e düştü. Anketörler bu değişimin sürdüğünü düşünüyor.
KATAR VE SURİYE SALDIRILARI BALTALADI
Cumhuriyetçi seçmenin ABD'nin İsrail'e finansal desteğinden dolayı Tel Aviv'e yönelik tepkisinin oluştuğunu belirten The Economist, İsrail'in Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının da Trump'ın bölgesel barış çabalarını baltaladığını vurguladı.
Haziran ayındaki İran saldırısı ile İsrail ve ABD askerlerinin birbirine her zamankinden daha yakın olduğunu vurgulayan The Economist, "Gazze savaşı sona erip yeni bir İsrail başbakanı göreve geldiğinde, İsrail'in Amerika'ya yakın olma isteği bir kez daha kendini gösterecek. İsrail'in Orta Doğu'daki hakimiyetinin, Amerika'nın onu görmezden gelemeyeceği anlamına geleceğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
10 YILLIK ANLAŞMA
ABD'nin İsrail'e askeri desteği, on yıllık bir anlaşmayla destekleniyor. İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar sağlayan mevcut anlaşma 2028'de sona eriyor ve yeniden müzakere edilmesi gerekiyor. Ancak İsrail, Trump'ın parayı vermeyi reddedeceğinden endişe ediyor ve anlaşmayı bir "ortaklık" olarak yeniden düzenlemeyi düşünüyor.
Netanyahu'nun bu hafta yaptığı açıklamada İsrail'den tek başına ayakta kalmaya hazır bir "süper Sparta" olarak bahsettiğini hatırlatan The Economist"İsrail, Gazze'de savaşmaya ve Arap başkentlerine istediği gibi saldırmaya devam ederken Orta Doğu üzerindeki askeri hakimiyetin onu daha güvenli hale getireceğine inanıyor. Bu otarşik vizyon trajik bir yanılgı. Sonunda yeri doldurulamaz koruyucusunu uzaklaştırabilir. İsrail için bundan daha tehlikeli bir stratejik hata olamaz." İfadelerini kullandı.