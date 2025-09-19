The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi

Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerinin mükemmel olduğuna dair tüm "gamsız" güvencelerine rağmen "aslında öyle olmadıklarını vurgulayan The Economist , Trump yönetimini öfkelendirdiğini ve ittifakın temellerindeki derin çatlakları görmezden geldiğini belirtti.

The Economist, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DEMOKRATLAR DA UZAKLAŞIYOR CUMHURİYETÇİLER DE

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenin İsrail'den uzaklaştığına dikkat çeken The Economist, "Amerikan halkının desteğinin aniden kaybolması, tehlikeli ve düşmanca bir bölgede yaşayan 10 milyonluk küçük bir ülke olan İsrail için bir felaket olur." dedi.

ANKETLER İSRAİL ALEYHİNE

ABD'de anketler artık İsrail aleyhine işliyor. Filistinlilere karşı İsrail'i destekleyen Amerikalıların oranı 25 yılın en düşük seviyesinde. 2022'de Amerikalı yetişkinlerin %42'si İsrail hakkında olumsuz bir görüşe sahipti; şimdi bu oran %53. Yakın zamanda yapılan bir YouGov/ Economist anketi, Amerikalıların %43'ünün İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inandığını ortaya koydu. Son üç yılda 50 yaş üstü Demokratlar arasında İsrail'e karşı olumsuz görüşler %23 arttı. 50 yaş altı Cumhuriyetçiler arasında destek eşit olarak bölünmüş durumda, 2022'de İsrail için bu oran %63'tü. 2018 ve 2021 yılları arasında 30 yaş altı evanjeliklerin Filistinlilere karşı İsraillileri destekleme oranı %69'dan %34'e düştü. Anketörler bu değişimin sürdüğünü düşünüyor.