Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel "taklit ve tağşiş" listesini yayımladı. Tulum peynirinden nişasta, dana sosisten kanatlı eti, dana sucuktan kalp ve baş eti çıktı. Balda taklit ve tağşiş tespit edildi. Listede İstanbul, Aydın, Çorum, Kayseri, Siirt ve Sivas merkezli firmalar yer aldı. İşte Bakanlığın 81 ilde yaptığı denetimler sonucu oluşturulan güncel liste...

Gıda ürünlerinde sahteciliğe çok sık rastlanırken fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Şüpheli ürünler için ALO 174 ihbar hattı hizmet veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler sahada 81 ildeki denetimleri hız kesmeden sürüyor.

GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Bu bağlamda Bakanlığın güncel "taklit ve tağşiş" listesi yayımlandı.

NELER ÇIKTI NELER...

Tam yağlı tulum peynirinden nişasta, dana sosisten kanatlı eti, dana sucuktan kalp ve baş eti çıktı.

Balda taklit ve tağşiş tespit edildi.

TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA

Aydın merkezli "Erdalbey Çiftliği" markalı tam yağlı tulum peynirinde bitkisel yağ ve nişastaya saptandı.

PİZZADAN NE ÇIKTI?

İstanbul merkezli "Joy Pizza" markalı dondurulmuş pizza ürününden alınan numunelerde sosiste kanatlı eti tespit edildi.

SUCUKTA SAKATAT

Çorum Sungurlu merkezli Köytaş Et Mamulleri'nin ısıl işlem görmüş sucuğundan sakatat-dil çıktı.

Kayseri Kocasinan merkezli Danacı markasının "Gurme Dana" ürününden sakatat-baş etine rastlandı.



BALDA HİLE

Siirt ve Sivas merkezli iki bal markasının ürünleri taklit ve tağşiş çıktı.