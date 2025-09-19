Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel "taklit ve tağşiş" listesini yayımladı. Tulum peynirinden nişasta, dana sosisten kanatlı eti, dana sucuktan kalp ve baş eti çıktı. Balda taklit ve tağşiş tespit edildi. Listede İstanbul, Aydın, Çorum, Kayseri, Siirt ve Sivas merkezli firmalar yer aldı. İşte Bakanlığın 81 ilde yaptığı denetimler sonucu oluşturulan güncel liste...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: