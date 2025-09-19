ABD Gazze ateşkes tasarısını reddetti! Göstericiler Ortagus'u hedef aldı: Size yazıklar olsun!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

Filistin yanlısı göstericiler, BM Güvenlik Konseyi kararına altıncı kez veto koyan ABD'yi protesto etmek üzere New York'taki ABD Temsilciliği binasının dışında bir araya geldi.

Binaya giriş yapan ABD Temsilcisi Morgan Ortagus'la karşılaşan protestocular seslerini yükseltti. Bir kişi Ortagus'a parmak sallayarak, "Kararı veto etmek üzere elini kaldırdın, gurur duyuyor musun? Size yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

HAMAS VE FİLİSTİN YÖNETİMİ'NDEN TEPKİ

BMGK'de 14 üyenin "evet" oyu verdiği karar tasarısının sadece ABD oyuyla reddedilmesinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu tasarının BMGK'den geçmesine engel olarak İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırıma suç ortağı olduğu ve Gazze kentine yönelik vahşi saldırılarına, öldürme ve aç bırakma politikasına yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, ABD'nin veto kullanarak, İsrail'i Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam etmeye teşvik ettiğini bildirdi.

ABD'nin 14 BMGK üyesine rağmen kararı veto ettiğine işaret eden Ebu Rudeyne, uluslararası kararlara açıkça meydan okuyan ABD'yi uluslararası hukuku koruma adına kararlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (AA)

ABD ATEŞKES İSTEMİYOR

BMGK'nin 14 üyesinin "evet" oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

ABD temsilcisi, oylama öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu karar tasarısını veto etmelerinin "kimseyi şaşırtmayacağını", çünkü tasarının "Hamas'ı kınamakta veya İsrail'in kendini savunma hakkını tanımakta başarısız olduğunu" belirtti.

Tasarının, Hamas'ı destekleyen bir yapıda olduğunu ve BMGK'de "geçerlilik kazanan yanlış anlatıları haksız yere meşrulaştırdığını" iddia eden ABD'li diplomat, Hamas tüm esirleri serbest bırakmadan Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını ifade etti.