Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sonrasında art arda goller gördük kalemizde. İlk yarının uzatma anlarında art arda iki gol birden gördük kalemizde. Can Uzun'un sezona çok iyi başladığını biliyorduk. 3 maçta 3 gol, 3 asisti vardı. Ama Can'a karşı bir önlem almadığımızı gördüm maçta. O Can, topu 90'a gönderdi. Uğurcan'ın bu golde yapabileceği hiçbir şey yoktu. Okan Buruk'tan ikinci yarıda Icardi hamlesi geldi. Ardından üç değişiklik daha yaptık. Sane, İlkay, Eren çıktı. Ahmet, Sara, Jakobs girdi. Biz gol ararken, maçın şanssız ismi Davinson Sanchez'e bir kez daha çarpan top, ağlarımıza gitti. Çok rahat kazanabileceğimiz maçı farklı kaybettik! Osimhen'i çok aradık! Osimhen'siz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın işi çok zor! E. Frankfurt'un ise dün inanılmaz bir balı vardı! Bir hakem hatası ile iptal olan gol, Frankfurt'u farka taşırken, Galatasaray için tam bir felaket oldu! Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık!

LEVENT TÜZEMEN-HÜSRAN GECESİ Şampiyonlar Ligi seviyesinde en fazla sahne alan Galatasaraylı oyuncular, takım olarak bu kadar kolay ve ucuz goller yememeli. İlk yarım saatte Frankfurt'a top göstermeyen, Yunus'la erken golü bulan İlkay'ın akıl dolu frikiğine kötü bir vuruş yapan Barış'a rağmen Galatasaray taraftarlarına güven verdi. Futbolda başarı ayrıntılarda gizlidir. Yunus'un gereksiz pas fantezisi pahalıya patladı, Frankfurt golü buldu, tribünleriyle birlikte bir anda morallendi. Yine Devler seviyesinde bir İtalyan hakem Guida böyle hata yapmamalı.

Torreira'nın rakipten temiz çaldığı topa rağmen İtalyan, faul düdüğü çaldı ve Barış'ın attığı kafa golünü resmen engelledi. Oysa bekle, golü ver, eğer bir hata varsa VAR'dan döner. Galatasaray'ın devreye berabere gireceğini düşünürken, öyle kötü iki gol yediler ki tribünlere adeta saç baş yoldurdular. Can'a bu kadar rahat vuruşu amatör maçta yaptırmazlar. Hayaller üç puandı sonuç hüsran oldu. Yenilen iki golde Sanchez'in pozisyon hataları vardı. Uyarıyorum; Galatasaray'ı rakip kaleye hızlı taşıyacak dediğimiz Sane böyle oynayacaksa sorun yaratır.

Dünya şampiyonu olmuş, Devler Kupası'nı kaldırmış, sayısız şampiyonluklara imza atmış İlkay, Galatasaray'ın saha içi öğretmeni olmalı, bütün takımı pozisyon bilgisi konusunda sürekli uyarmalı. Geçmişte bunu Mertens başarıyla yapıyordu. Yani Galatasaray'ın İlkay'ın liderliğine ihtiyacı var.