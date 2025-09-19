Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gün etkinlikleriyle İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.
Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım" dedi.
Başta gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Takvim.com.tr, TEKNOFEST İstanbul'u sahadan anbean takip edip çok özel detayları okurlarına aktardı.
Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Kudüs bizim" sözlerini ve savunma sanayiindeki gelişmelerden İsrail'in duyduğu rahatsızlığı sordu.
Bayraktar, "Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.