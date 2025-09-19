Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım" dedi.



Başta gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



"Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"