PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için bugün Atatürk Havalimanı’nda olacağını duyurdu ve tüm vatandaşları alana davet etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gün etkinlikleriyle İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2025 için Atatürk Havalimanı'nda olacağını duyurdu.

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım" dedi.

Başta gençler olmak üzere tüm İstanbulluları alana davet eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"

Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahuya TAKVİMden yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğizSelçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahuya TAKVİMden yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz


Takvim.com.tr, TEKNOFEST İstanbul'u sahadan anbean takip edip çok özel detayları okurlarına aktardı.

Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Kudüs bizim" sözlerini ve savunma sanayiindeki gelişmelerden İsrail'in duyduğu rahatsızlığı sordu.

Bayraktar, "Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" dedi.

Türkiyenin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİMe anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutkuTürkiyenin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİMe anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku



TEKNOFEST'in yıldızı SOLOTÜRK ekibi de nefes kesen gösterilerin perde arkasını ve eşsiz manevraların sırlarını TAKVİM'e anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Trendyol
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Aşk ve Gözyaşı
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların