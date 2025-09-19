İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı

BUGÜN (19 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

🔸Ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, özellikle Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin civarında yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

🔸Güney ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredecek, diğer yerlerde ise mevsim ortalamalarında olacak.