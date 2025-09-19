takvim-logo

İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da serinleyen havayla birlikte yağış beklenmezken, özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Eylül il il hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu ile Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İşte 19 Eylül bölge bölge hava durumu tahminleri…

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR HAFTA SONU YENİDEN YÜKSELİYOR

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 - 25 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıkları özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede azalacak. Hafta ortasına kadar sürecek serin hava dalgasının ardından, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

VAN GÖLÜ'NDE FIRTINA UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Van Gölü için fırtına uyarısında bulundu. 19 Eylül 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren gölde kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.

4 İLDE FIRTINA UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Mersin'in batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Adıyaman ve Malatya için fırtına uyarısı yaptı. 19 Eylül 2025 Cuma günü gün boyu etkili olması beklenen rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-70, yer yer 80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KARADENİZ KIYILARINDA FIRTINA UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bugün Sinop ve Samsun'un Bafra ilçesinde başlayan kuvvetli rüzgarın, yarın öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 40-60, yer yer 70-80 kilometre hızla esecek rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 19 Eylül 2025 Cuma günü öğleden sonra Hakkari, Van'ın güneyi ve Bitlis'in doğusunda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı. Batı ve güneybatı yönlerinden saatte 50-70, yer yer 80 kilometre hızla esecek rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Batı Akdeniz'de 18 Eylül akşam saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz'de ise 19 Eylül sabahından itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75, yer yer 90 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 18 Eylül Perşembe akşamından itibaren etkisini artıracak yağışların, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması öngörülüyor. Aralıklarla 20 Eylül Cumartesi akşamına kadar sürecek yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

KARADENİZ VE EGE DENİZLERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

🔴Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz'in doğusunda 18 Eylül sabahından itibaren, Doğu Karadeniz'de 18 Eylül sabahından itibaren, kuzey ve güney Ege'de ise 18 Eylül öğle saatlerinden itibaren rüzgarın saatte 50-75, yer yer 90 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisinin bölgeye göre 19 ve 20 Eylül tarihleri arasında kademeli olarak sona ermesi bekleniyor. Yetkililer, deniz ulaşımında aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

BUGÜN (19 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

🔸Ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek, özellikle Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Artvin civarında yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

🔸Güney ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredecek, diğer yerlerde ise mevsim ortalamalarında olacak.

🔸Rüzgar, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yer yer fırtına (50-70 km/sa) bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önerilmektedir.

13 İLDE SARI KODLU HAVA UYARISI

🔸Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Van için sarı kodlu hava durumu uyarısı yayımladı. Yetkililer, söz konusu illerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış gibi olumsuz hava koşullarının etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, sel ve su baskını gibi risklere karşı önlem alınması öneriliyor.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

🔹Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren tekrar artacağını açıkladı. Macit, "Hafta başından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek" dedi.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER VE UYARILAR

🔹Cuma günü için Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Abdullah Macit, yağışların özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını belirtti.

🔹Cumartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı havanın devam edeceğini ifade eden Macit, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

HAFTA SONU VE HAFTA BAŞINDA SICAKLIKLAR

🔹Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket etmesi bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak hafta başından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

"ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR"
🔹Üç Büyükşehir için önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu raporlarına ilişkin konuşan Abdullah Macit şu açıklamalarda bulundu:
"Hafta sonunda İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları artıyor İstanbul'da. Cuma günü 23-24 derece civarlarında. Fakat hafta sonunda sıcaklıklar 27-28 dereceye kadar ulaşacak. Ankara'da yağış beklemiyoruz. Cuma günü hava sıcaklığı 21 derece. Fakat hafta sonundan hafta başına kadar sıcaklıkların 27-28 dereceye kadar yükselmesini bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz. Az bulutlu bir hava var. Cuma günü hava sıcaklığı 29 derece. Hafta başına kadar da 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz."

19 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin, batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

