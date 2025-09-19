İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da serinleyen havayla birlikte yağış beklenmezken, özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Osmaniye'de sağanak etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Eylül il il hava durumu raporu…
takvim.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu ile Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İşte 19 Eylül bölge bölge hava durumu tahminleri…
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR HAFTA SONU YENİDEN YÜKSELİYOR
🔴
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 - 25 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminine göre, hava sıcaklıkları özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede azalacak. Hafta ortasına kadar sürecek serin hava dalgasının ardından, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
VAN GÖLÜ'NDE FIRTINA UYARISI
🔴
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Van Gölü için fırtına uyarısında bulundu. 19 Eylül 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren gölde kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarın fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilen fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı. Vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.
4 İLDE FIRTINA UYARISI
🔴
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Mersin'in batısı, Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Adıyaman ve Malatya için fırtına uyarısı yaptı. olması beklenen rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-70, yer yer 80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. 19 Eylül 2025 Cuma günü gün boyu etkili
KARADENİZ KIYILARINDA FIRTINA UYARISI
🔴
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bugün Sinop ve Samsun'un Bafra ilçesinde başlayan kuvvetli rüzgarın, yarın öğleden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 40-60, yer yer 70-80 kilometre hızla esecek rüzgarın ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.