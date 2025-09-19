Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ayşe Kurtgöz, eşinin aylık 200 bin lira gelirini, üfürükçü olduğu iddia edilen İsa Gönen'in "mezar ve tabutla" tedavi yaptığı yöntemler için verdiğini söyledi. Ayşe Kurtgöz ayrıca eşinin Van'da 6 katlı bir bina yaptırdığını, altına mezar ve çilehane yaptırıldığını ve kocasının, Gönen'in etkisiyle evden uzaklaştırıldığını anlattı. Kurtgöz, üfürükçünün, eşinin gelirini kontrol altında tutarak kendi yanında tuttuğunu iddia etti.

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları ʺtedaviʺ yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi (Kaynak: Atv)



"İNSANLARI KANDIRIYORSUNUZ"



Programa telefonla katılan Gönen, hakkındaki iddiaları reddederek, "Ben üfürükçü değilim, hasta tedavi ediyorum. Gariban bir adamım ve sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak insanları iyileştiriyorum" dedi. Bu sözler üzerine Anlı'yı çileden çıkarak, "Üfürükçüsün, tıp okumamışsınız. Madem sadece Kur'an okuyorsun, benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.