Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir konu ortaya çıktı. 38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz'ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin kandırıldığını iddia etti. Ayşe Kurtgöz, eşinin aylık 200 bin lira gelirini, üfürükçü olduğu iddia edilen İsa Gönen’in “mezar ve tabutla” tedavi yaptığı yöntemler için verdiğini söyledi. İddiaların ardından tedavi ettiğini söyleyerek yayına bağlanan üfürükçü, Müge Anlı'yı sözleriyle çileden çıkarttı. Muhammet Kurtgöz iddiaların ardından canlı yayına bağlanarak, "Karımın çenesinden kaçtım mezara girdim" dedi.

Giriş Tarihi :19 Eylül 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :19 Eylül 2025 , 12:15
Ayşe Kurtgöz, eşinin aylık 200 bin lira gelirini, üfürükçü olduğu iddia edilen İsa Gönen'in "mezar ve tabutla" tedavi yaptığı yöntemler için verdiğini söyledi. Ayşe Kurtgöz ayrıca eşinin Van'da 6 katlı bir bina yaptırdığını, altına mezar ve çilehane yaptırıldığını ve kocasının, Gönen'in etkisiyle evden uzaklaştırıldığını anlattı. Kurtgöz, üfürükçünün, eşinin gelirini kontrol altında tutarak kendi yanında tuttuğunu iddia etti.

"İNSANLARI KANDIRIYORSUNUZ"

Programa telefonla katılan Gönen, hakkındaki iddiaları reddederek, "Ben üfürükçü değilim, hasta tedavi ediyorum. Gariban bir adamım ve sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak insanları iyileştiriyorum" dedi. Bu sözler üzerine Anlı'yı çileden çıkarak, "Üfürükçüsün, tıp okumamışsınız. Madem sadece Kur'an okuyorsun, benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İHBARLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Yayına bağlanan izleyiciler, üfürükçünün insanları mezar ya da tabuta sokarak tedavi ettiği iddiasında bulunduğunu, bunun karşılığında da para aldığını belirttiler. İhbarların ardı arkası kesilmezken çilehane denilen mezara çocukların da girdiği ortaya çıktı. İddialar karşısında kendini savunmaya çalışan üfürükçünün sözleri tepki çekti.

İLİM MERKEZİ DENİLEN YERİN İNŞAAT VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Kurtgöz eşinin kandırılarak "nefis terbiyesi" adı altında ilim merkezlerinde kaldığını iddia etmişti. İlim merkezi denilen yerdeki inşaat çalışmaları ise Müge Anlı canlı yayınında gösterildi.

MUHAMMET KURTGÖZ CANLI YAYINA BAĞLANDI

İddiaların odağındaki eş canlı yayına bağlandı. Dün ihbarların ardından Van'dan yola çıktığı belirlenen Muhammet Kurtgöz emniyet güçleri tarafından Ankara'ya götürüldü. Canlı yayına bağlanan Kurtgöz eşi ile yüzleşti. Muhammet Kurtgöz iddiaları reddedrek eşiyle problemleri olduğu için evden gittiğini açıkladı. Kimsenin baskısı altında gitmediğini ifade etti. Konuşmasında, "Karımın çenesinden kaçtım mezara girdim" dedi. Eşini almak istediğini belirten Muhammet Kurtgöz daha fazla konuşmak istemediğini belirterek ayrıldı.

"50 BİN 100 BİN KİŞİYİ TEDAVİ ETTİK"

Müge Anlı Muhammet Kurtgöz'ün canlı yayın öncesinde ekip arkadaşlarına yaptığı açıklamalarda bugüne kadar en az 50 bin 100 bin kişiyi tedavi ettiklerini söylediğini ifade etti. Bir mezar olmadığını söyleyen Kurtgöz'ün inkarları Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

"4 YAŞINDAKİ OĞLUMU MEZARA SOKMAYA ÇALIŞTILAR"

Yayına bağlanan bir izleyici 4 yaşındaki oğlunu mezara sokmaya çalıştıklarını anlattı. İzleyici Muhammet Kurtgözün'de "ilim merkezi" denilen yerde hoca olduğunu söyledi. Aynı zamanda söz konusu yerde genç yaşta erkek ve kızların olduğu da gelen ihbarlar arasındaydı. Muhammet Kurtgöz ihbarların yalan olduğunu ifade etti yüzünü göstermek istemeyen Kurtgöz kendisinin iş adamı olduğunu belirtti.

MEZARLAR YAYINDA GÖRÜNTÜLENDİ

7'den 70'e insanları tedavi yalanıyla canlı canlı soktukları mezarlar yayında görüntülendi. İhbarların ardının arkasının kesilmediği söz konusu mezarların görüntüleri şok etti.

ÜFÜRÜKÇÜNÜN PEŞİNDEN GİTTİ O DA ÜFÜRÜKÇÜ OLDU

İddiaları yalanlayan Muhammet Kurtgöz'ün açıklamaları sonrası yayına bağlanan bir izleyici geçen hafta "tedavi" yalanıyla mezara götürüldüğünü ve kendisini tedavi ettiklerini gösteren bir fotoğrafın yayında paylaşılmasını istedi.

