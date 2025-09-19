İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump'ın olaylı İngiltere ziyaretinin ardından Stansted Havalimanı'na dönmek için bindikleri helikopter acil iniş yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt , acil inişin "küçük bir hidrolik arızasından" kaynaklandığını duyurdu ve "Yoğun tedbir amacıyla pilotlar, Stansted Havalimanı'na ulaşmadan önce yerel bir havalimanına indileri. Başkan ve eşi, destek helikopterine güvenli bir şekilde bindiler." dedi.

Marine One, EPA

Marine One, pistte acil durum ekiplerinin beklediği Luton'a iniş yaptı. Görüntülerde hem Marine One hem de ikizi Marine Two'nun pistin hemen dışında rölantide olduğu görüldü.

Marine One füze savunma sistemleri ve radar kışkırtma teknolojisiyle özel olarak donatılmış özel bir helikopter. Genellikle Gizli Servis ajanları ve acil durumlar için ekipman taşıyan Osprey MV-22'ler eşlik ediyor.