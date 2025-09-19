PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump, İngiltere ziyaretlerinin dönüşünde büyük bir panik yaşadı. İngiltere’de Başbakan Keir Starmer ile “soğuk rüzgarların” estiği görüşmenin ardından bindikleri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump'ın olaylı İngiltere ziyaretinin ardından Stansted Havalimanı'na dönmek için bindikleri helikopter acil iniş yaptı.

Trump ve Melania, AFPTrump ve Melania, AFP

TRUMP'IN HELİKOPTERİ ACİL İNİŞ YAPTI

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, acil inişin "küçük bir hidrolik arızasından" kaynaklandığını duyurdu ve "Yoğun tedbir amacıyla pilotlar, Stansted Havalimanı'na ulaşmadan önce yerel bir havalimanına indileri. Başkan ve eşi, destek helikopterine güvenli bir şekilde bindiler." dedi.

Marine One, EPAMarine One, EPA

Marine One, pistte acil durum ekiplerinin beklediği Luton'a iniş yaptı. Görüntülerde hem Marine One hem de ikizi Marine Two'nun pistin hemen dışında rölantide olduğu görüldü.

Marine One füze savunma sistemleri ve radar kışkırtma teknolojisiyle özel olarak donatılmış özel bir helikopter. Genellikle Gizli Servis ajanları ve acil durumlar için ekipman taşıyan Osprey MV-22'ler eşlik ediyor.

Trump ve Melania, AFPTrump ve Melania, AFP

İNGİLTERE'DE "SOĞUK RÜZGARLAR"

Trump İngiltere ziyareti kapsamında çarşamba günü Kraliyet Ailesi tarafından ağırlandı. Dün ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. İki lider bilim ve teknoloji anlaşması imzaladı ve Gazze konusunda ise aralarında soğuk rüzgarlar esti.

İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
