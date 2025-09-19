PODCAST CANLI YAYIN

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. AK Parti Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. Öte yandan bu durum Özgür Özel ve CHP'li kurmayların "Sadece CHP'li belediyelere operasyon çekiliyor" şeklindeki kuyruklu yalanını bozguna uğrattı. AK Parti ismi yolsuzluklarla zikredilenleri ihraç ederken CHP meydan meydan "hırsızlığı, yolsuzluğu" savunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelleri ve bazı iş insanlarının da olduğu sekiz şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

AK Parti, gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'u ihraç ediyorAK Parti, gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'u ihraç ediyor

PARTİDEN İHRACI İSTENDİ

Konuyla ilgili AK Parti'den de açıklama geldi.

Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AK Parti yolsuzluğa bulaşanları ihraç ederken CHP ve Özgür Özel meydan meydan ʺhırsızlığı, yolsuzluğuʺ savunuyorAK Parti yolsuzluğa bulaşanları ihraç ederken CHP ve Özgür Özel meydan meydan ʺhırsızlığı, yolsuzluğuʺ savunuyor

AK PARTİ İHRAÇ EDİYOR, CHP HIRSIZA YOLSUZA SAHİP ÇIKIYOR

Öte yandan bu durum Özgür Özel ve CHP'li kurmayların "Sadece CHP'li belediyelere operasyon çekiliyor" şeklindeki kuyruklu yalanını bozguna uğrattı.

AK Parti ismi yolsuzluklarla zikredilen belediye başkanını ihraç edecek kararlılığa sahipken; CHP, yerel yönetimlerde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza atan belediye başkanlarının işlediği suçlara sahip çıkıyor.

Özgür Özel meydan meydan gezip "hırsızlığı, yolsuzluğu" savunuyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyorAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Trendyol
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025'e katılacak! "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Aşk ve Gözyaşı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM'e anlattı | "Havacılık kalbinize düşen bir tutku"
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların