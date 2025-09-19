Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelleri ve bazı iş insanlarının da olduğu sekiz şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
PARTİDEN İHRACI İSTENDİ
Konuyla ilgili AK Parti'den de açıklama geldi.
Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.
AK PARTİ İHRAÇ EDİYOR, CHP HIRSIZA YOLSUZA SAHİP ÇIKIYOR
Öte yandan bu durum Özgür Özel ve CHP'li kurmayların "Sadece CHP'li belediyelere operasyon çekiliyor" şeklindeki kuyruklu yalanını bozguna uğrattı.
AK Parti ismi yolsuzluklarla zikredilen belediye başkanını ihraç edecek kararlılığa sahipken; CHP, yerel yönetimlerde cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza atan belediye başkanlarının işlediği suçlara sahip çıkıyor.
Özgür Özel meydan meydan gezip "hırsızlığı, yolsuzluğu" savunuyor.