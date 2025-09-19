Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması sürüyor. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelleri ve bazı iş insanlarının da olduğu sekiz şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

AK Parti, gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'u ihraç ediyor



PARTİDEN İHRACI İSTENDİ Konuyla ilgili AK Parti'den de açıklama geldi.



Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.