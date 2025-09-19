Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ortaya çıkan skandallara bir yenisi eklendi. İBB’den ihale alan bir şirketin, 21 milyon TL’lik ihale bedelinin 15 milyon TL’sini İmamoğlu’nun danışmanı olan Necati Özkan’ın şirketine aktardığı ortaya çıktı. Yapılan bu ödemenin İBB’den şirkete verilen ihale karşılığında İmamoğlu’nun kurduğu sisteme aktarılan ihale komisyonu olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan rapora göre, İBB Medya AŞ'den 21 milyon 200 bin TL hak ediş ödemesi alan LookMedya isimli şirketin, bu paranın 15 milyon TL'sini tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın Öykü Reklam isimli şirketine aktardığı tespit edildi. LookMedya ile Öykü Reklam arasında tespit edilen para transferinin, LookMedya'nın İBB Medya AŞ'den aldığı ihalelerin karşılığında İmamoğlu'nun sistemine aktarılan rüşvet parası olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında itirafçı olan işadamı Adem Kameroğlu ise 2018 yılında Beylikdüzü'nde inşa ettiği konut projesinin iskanını almak için Necati Özkan'a dört daire vermek zorunda kaldığını söylemişti. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana yanında bulunan kampanya danışmanı Necati Özkan'ın şirketine İBB kasasından para aktarılması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporla tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine BDDK tarafından hazırlanan raporda İBB Medya AŞ'den hak ediş ödemesi alan bir firmanın bu ödemenin büyük bir kısmını Necati Özkan'ın şirketi Öykü Reklam'a aktardığı görüldü.

21 MİLYONUN 15 MİLYONU ÖZKAN'A

BDDK raporunda, 09.02.2024 tarihinde İstanbul Dijital Medya (MEDYA AŞ) tarafından LookMedya şirketinin hesabına 21 milyon 200 bin TL hak ediş ödemesi gönderildiği bilgisi yer aldı. Söz konusu hak ediş ödemesinin izini süren BDDK müfettişleri, LookMedya tarafından bu paranın 15 milyon TL'sinin İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın şirketi Öykü Reklam'a gönderildiğini saptadı.

RÜŞVETİN ADI "İHALE KOMİSYONU"

Sabah'ta yer alan habere göre, İBB'den ihale alan şirketin hak ediş ödemesini aldıktan sonra İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın şirketine yaptığı para transferinin, verilen ihale karşılığında talep edilen 'ihale komisyonu' olduğu değerlendiriliyor. Paranın İmamoğlu'nun kurduğu sisteme bu yolla aktarıldığı kaydediliyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan hakkındaki tespitler bununla da sınırlı değil. Soruşturma kapsamında itirafçı olan işadamı Adem Kameroğlu, 2018'de Beylikdüzü'nde inşa ettiği Metro Home isimli konut projesinin iskanını alabilmek için Necati Özkan'a yönlendirildiğini ve iskan karşılığında Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldığını itiraf etmişti.

