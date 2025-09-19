İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan rapora göre, İBB Medya AŞ'den 21 milyon 200 bin TL hak ediş ödemesi alan LookMedya isimli şirketin, bu paranın 15 milyon TL'sini tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın Öykü Reklam isimli şirketine aktardığı tespit edildi. LookMedya ile Öykü Reklam arasında tespit edilen para transferinin, LookMedya'nın İBB Medya AŞ'den aldığı ihalelerin karşılığında İmamoğlu'nun sistemine aktarılan rüşvet parası olduğu değerlendiriliyor.

Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış (takvim foto arşiv)



Öte yandan soruşturma kapsamında itirafçı olan işadamı Adem Kameroğlu ise 2018 yılında Beylikdüzü'nde inşa ettiği konut projesinin iskanını almak için Necati Özkan'a dört daire vermek zorunda kaldığını söylemişti. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana yanında bulunan kampanya danışmanı Necati Özkan'ın şirketine İBB kasasından para aktarılması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporla tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine BDDK tarafından hazırlanan raporda İBB Medya AŞ'den hak ediş ödemesi alan bir firmanın bu ödemenin büyük bir kısmını Necati Özkan'ın şirketi Öykü Reklam'a aktardığı görüldü.