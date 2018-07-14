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Kuveyt’i ’ye bağladı

Kuveyt’i ABD’ye bağladı
Cengiz Holding tarafından 200 milyon dolara sadece 21 ay gibi rekor sürede yapımı tamamlanan Kuveyt Havalimanı Terminal 4 binasının açılışı yapılarak teslim edildi. Kuveyt'ten mevcut havalimanı ile 'ye direkt uçuş yapılamıyordu. Türkler'in yaptığı yeni terminal binasının hizmete girmesiyle bu sorun da ortadan kalkmış oldu. İcra Kurulu Üyesi Uğur Cengiz, "Projeyi belirlenen tarihten önce tamamlayarak Türk müteahhitlik sektörünün başarısını gösterdik" dedi.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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