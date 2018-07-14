Cengiz Holding tarafından 200 milyon dolara sadece 21 ay gibi rekor sürede yapımı tamamlanan Kuveyt Havalimanı Terminal 4 binasının açılışı yapılarak teslim edildi. Kuveyt'ten mevcut havalimanı ile ABD'ye direkt uçuş yapılamıyordu. Türkler'in yaptığı yeni terminal binasının hizmete girmesiyle bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Cengiz Holding İcra Kurulu Üyesi Uğur Cengiz, "Projeyi belirlenen tarihten önce tamamlayarak Türk müteahhitlik sektörünün başarısını gösterdik" dedi.
Kuveyt’i ABD’ye bağladı
Etiketler: Cengiz holding , ABD
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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