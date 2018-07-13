3.3 milyon çalışan daha BES’li olacak

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın (OKS) emekliliklerinde ikinci maaş alma fırsatını çalışanların ayağına getirdiğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "OKS'de 1 Temmuz itibarıyla bir aşama daha geride kaldı. 10-49 personeli olan işyerlerinde çalışan 3.3 milyon kişi daha OKS'ye giriş yapmaya başladı. Böylece 2017 yılı başından beri OKS'yle tanışan çalışan sayısı 13.8 milyon oldu. Yaklaşık 7 milyon katılımcı gönüllü BES tarafında tasarrufu tercih ederken, otomatik katılım ile de sisteme girip sözleşmesini sürdüren 4.5 milyon katılımcı mevcut. OKS'nin BES'e katkısı bu rakamlarla daha iyi anlaşılıyor" dedi. OKS ile giriş aidatı gibi masraflar olmadan, gidip BES sözleşmesi almaya uğraşmadan çalışanlar işverenleri aracılığı ile BES'le tanışıyor. Bin lira ek katkı ve yüzde 25 devlet katkısı gibi avantajlar sağlanıyor. Sincek, "Geçen süre zarfında gördük ki çalışanlara OKS'nin avantajları iyi anlatıldığı takdirde cayma oranları da düşüyor. Bu nedenle OKS'yi gerekiyorsa sil baştan doğru anlatmak gerekiyor" dedi.
GENÇLER VE MEMURLAR ÖRNEK OLDU
Bugüne kadar memurların yüzde 48'inin, özel sektörün ise yüzde 33'ünün sistemde kalmayı tercih ettiğini belirten Sincek, şöyle devam etti: "Yaş grubu olarak baktığımızda ise 25 yaş altı çalışanların yüzde 48'le ağırlıklı şekilde sistemde kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ayrıca 25 ile 34 yaş arasındaki kalma oranı da yüzde 36. Yani özellikle genç çalışanlar farkındalık sahibi, şimdiden emeklilik dönemine yatırım yapmayı tercih ediyor. Ayrıca rakamsal olarak baktığımızda da BES'te kalanların yüzde 57'ye yakınının gelir seviyesinin asgari ücret (brüt 2 bin 29 lira) ile 4 bin lira arasında değiştiğini görüyoruz. Dar ve orta gelirli çalışanların aslında destek olunduğunda tasarruf yapmak istediğini görüyoruz."
GENÇLER VE MEMURLAR ÖRNEK OLDU
Bugüne kadar memurların yüzde 48'inin, özel sektörün ise yüzde 33'ünün sistemde kalmayı tercih ettiğini belirten Sincek, şöyle devam etti: "Yaş grubu olarak baktığımızda ise 25 yaş altı çalışanların yüzde 48'le ağırlıklı şekilde sistemde kalmayı tercih ettiğini görüyoruz. Ayrıca 25 ile 34 yaş arasındaki kalma oranı da yüzde 36. Yani özellikle genç çalışanlar farkındalık sahibi, şimdiden emeklilik dönemine yatırım yapmayı tercih ediyor. Ayrıca rakamsal olarak baktığımızda da BES'te kalanların yüzde 57'ye yakınının gelir seviyesinin asgari ücret (brüt 2 bin 29 lira) ile 4 bin lira arasında değiştiğini görüyoruz. Dar ve orta gelirli çalışanların aslında destek olunduğunda tasarruf yapmak istediğini görüyoruz."
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