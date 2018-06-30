VHV’den mimarlara güvence

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, mimar ve mühendislerin
üçüncü
kişilere
yönelik
sorumluluklarını sigorta
güvencesine
alması gerektiğini
söyleyerek,
"Mesleki sorumluluk
sigortası gibi inşaat
bağlantılı sorumluluk
sigortaları alanlarında
hazırladığımız
özel bir poliçe metnimiz
var" dedi.
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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