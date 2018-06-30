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’den mimarlara güvence

VHV’den mimarlara güvence
VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, mimar ve mühendislerin üçüncü kişilere yönelik sorumluluklarını güvencesine alması gerektiğini söyleyerek, "Mesleki sorumluluk sigortası gibi inşaat bağlantılı sorumluluk sigortaları alanlarında hazırladığımız özel bir poliçe metnimiz var" dedi.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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