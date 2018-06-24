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araca 10 bin lira indirim

Hurda araca 10 bin lira indirim
Kamuoyunda ' araç teşviki' olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar indirimi uygulaması başladı. 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanıyor. Teşvik değerlendirmesi araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmadan, tescil belgesinde yazılı model yılında bir yaşında olduğu kabul edilerek yapılacak.
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