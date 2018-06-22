;
Yol Durumu
  1. Yatırım istihdam kalkınma hamlesi
  2. Yoksulun evi devletten

3 milyon desteği

3 milyon eğitim desteği
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmaları sağlanacak.
Muhtaç durumdaki 2 milyonun üzerindeki aileye 3 milyon çocuk için şartlı eğitim desteği verilecek.
Geliri düşük ailelere 1 milyon çocuk için şartlı sağlık yardımı yapılacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ