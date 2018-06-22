3 milyon eğitim desteği

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmaları sağlanacak.
Muhtaç durumdaki 2 milyonun üzerindeki aileye 3 milyon çocuk için şartlı eğitim desteği verilecek.
Geliri düşük ailelere 1 milyon çocuk için şartlı sağlık yardımı yapılacak.
Muhtaç durumdaki 2 milyonun üzerindeki aileye 3 milyon çocuk için şartlı eğitim desteği verilecek.
Geliri düşük ailelere 1 milyon çocuk için şartlı sağlık yardımı yapılacak.
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