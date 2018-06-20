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Öğretmene müjde

Eylül’e kadar 25 bin öğretmenin atanacağını belirten , ek gösterge ile ilgili ‘imiz 500 liranın üzerinde zam alacak’ dedi

Öğretmene müjde
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 3600 ek gösterge müjdesine ilişkin, "Büyük bir hak. 1 milyon öğretmen var. Şu anda emekli olmuş öğretmenlerimiz de bu haktan faydalanacak. Bakanlığımızda bir çalışma yapılıyor. Her bir imiz 500 liranın üzerinde sadece bu yasa kapsamında bir ilave kazanım elde edecek" değerlendirmesinde bulundu. Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Ancak aradaki farklar, öğrencilerimizin öğretmensiz kaldığı anlamına gelmiyor. Ücretli öğretmenlikle istihdam ederek her bir öğrencimizin hangi alanda öğretmen ihtiyacı varsa karşılayabiliyoruz" diye konuştu. Yılmaz, 25 bin öğretmenin Eylül ayına kadar göreve başlayacağını söyledi. Dışarıda kalan herkesin kontenjanların artmasını ve ilave atamalar olmasını istediğini belirten Yılmaz, " büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisini daha iyi hale getirdikçe bu sayıları artıracaktır diye düşünüyoruz" dedi.

BİLGİSAYAR MÜJDESİ
, "21. yüzyılın dili kodlama eğitimi. Şimdi 5. ve 6. sınıflarda teknoloji ve tasarım dersimizin ayrılmaz bir parçası. Daha sonraki yıllarda tercihli olarak alınacak. Klavyeli ları 4.5 G sim kartıyla beraber taşınabilir vereceğiz. 5. sınıflarda ve 9. sınıflarda dağıtacağız. Öğretmenlerimize de her 4 yılda bir yeni bilgisayar vereceğiz" dedi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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