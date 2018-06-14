Erken seçim kararının alınmasının ardından milletvekili aday adayları ve adayların ekipleri takım elbiseye adeta hücum etti. Takım elbise satışları yüzde 40 artarken, en çok blue, siyah ve lacivert renkler tercih ediliyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, sektördeki erkek giyim markalarının hepsinin satışlarında artış olduğunu söyledi. Damat, Tween ve D'S Damat markalarının sahibi Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da "Erken seçim kararının açıklanmasından sonra takım elbise satışlarında yüzde 40'lık artış yaşandı" dedi. Orakçıoğlu, adayların en çok 'blue' dedikleri açık laciverti istediklerini belirtti.
Giyime seçim dopingi!
Etiketler: orka holding , seçim , Erken seçim , takım elbise
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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