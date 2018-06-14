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Giyime dopingi!

Giyime seçim dopingi!
Erken kararının alınmasının ardından milletvekili aday adayları ve adayların ekipleri ye adeta hücum etti. Takım elbise satışları yüzde 40 artarken, en çok blue, siyah ve lacivert renkler tercih ediliyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, sektördeki erkek giyim markalarının hepsinin satışlarında artış olduğunu söyledi. Damat, Tween ve D'S Damat markalarının sahibi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da " kararının açıklanmasından sonra takım elbise satışlarında yüzde 40'lık artış yaşandı" dedi. Orakçıoğlu, adayların en çok 'blue' dedikleri açık laciverti istediklerini belirtti.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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