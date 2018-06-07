İhraca büyük talep

Ziraat Katılım 250 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. İhraca nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının çok üzerinde talep geldi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak sürdüğünü göstermektedir" dedi. Bankanın faaliyete başladığı Mayıs 2015'ten bugüne 2.45 milyar TL kira sertifikası ihraç ettiği belirtildi.