Turkish Cargo, "dünyanın en hızlı arabası" olarak nitelendirilen "Devel Sixteen"i Dubai'den Kanada'nın Toronto kentine taşıdı. THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 121 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan, küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda olan Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen "Devel Sixteen"i başarılı bir operasyon ile Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya taşıdı. Turkish Cargo, "hyper'" ismiyle de anılan, özel olarak üretilen 2.2 milyon dolar değerindeki lüks otomobili, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde, uzman ekiplerce taşıyarak, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.
En hızlısı kargoda
Etiketler: THY , Turkish cargo , Devel Sixteen , İstanbul , Kanada , Toronto
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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