;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yaşlıya 1.500 lira maaş
  2. Emekliye ikramiye rehberi

En hızlısı kargoda

En hızlısı kargoda
Turkish Cargo, "dünyanın en hızlı arabası" olarak nitelendirilen "Devel Sixteen"i Dubai'den 'nın kentine taşıdı. 'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 121 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan, küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda olan Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen ""i başarılı bir operasyon ile Dubai'den aktarmalı olarak Toronto'ya taşıdı. , "hyper'" ismiyle de anılan, özel olarak üretilen 2.2 milyon dolar değerindeki lüks otomobili, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde, uzman ekiplerce taşıyarak, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar