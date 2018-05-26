Paranın nabzının attığı İstanbul Tahtakale'de kripto para dükkanı da var. Bitcoin gibi çeşitli sanal paraları satan yeni açılan dükkanın yetkilisi Uğur Hakan Çakan, "İlk amacımız kripto parayla ilgili insanlara bilgi vermek. Bizim pozisyonumuz satışa ve alışa aracılık etmek. Bunun üzerinden bir aracılık komisyonu alıyoruz. Bu da şu anda yüzde 3 civarında" dedi. Çakan, ev hanımlarının da Bitcoin'e ilgi gösterdiğini, hatta altın günü gibi Bitcoin günü yapmayı düşündüklerini söyledi. Çakan, "Bir teyzemiz geldi ve Bitcoin'le ilgili gün yapmak istediklerini söyledi. Türk yaklaşımı tamamen. Biz de zaten bunu istiyorduk. O insanlara ulaşmayı amaçlıyorduk" diye konuştu. İnsanları metalden yapılan fiziksel Bitcoin dolandırıcılığı konusunda da uyaran Çakan, "Bu fiziksel Bitcoin'leri sanki gerçek Bitcoin'miş gibi binlerce dolara satmaya çalışanlar var. Vatandaşlar dikkatli olsun" dedi.
Para sanal dükkan gerçek
İnternet üzerinden satılan sanal para Bitcoin’in dükkanı oldu. Tahtakale’de açılan kripto para dükkanının yetkilisi Çakan, ‘Ev hanımları altın günlerini Bitcoin ile yapmak istediklerini söyleyerek bize geliyor’ dedi
Etiketler: İnternet , sanal para , Bitcoin , tahtakale
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.