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Para sanal dükkan gerçek

üzerinden satılan ’in dükkanı oldu. ’de açılan kripto para dükkanının yetkilisi Çakan, ‘Ev hanımları altın günlerini Bitcoin ile yapmak istediklerini söyleyerek bize geliyor’ dedi

Para sanal dükkan gerçek
Paranın nabzının attığı İstanbul Tahtakale'de kripto para dükkanı da var. Bitcoin gibi çeşitli ları satan yeni açılan dükkanın yetkilisi Uğur Hakan Çakan, "İlk amacımız kripto parayla ilgili insanlara bilgi vermek. Bizim pozisyonumuz satışa ve alışa aracılık etmek. Bunun üzerinden bir aracılık komisyonu alıyoruz. Bu da şu anda yüzde 3 civarında" dedi. Çakan, ev hanımlarının da 'e ilgi gösterdiğini, hatta altın günü gibi Bitcoin günü yapmayı düşündüklerini söyledi. Çakan, "Bir teyzemiz geldi ve Bitcoin'le ilgili gün yapmak istediklerini söyledi. Türk yaklaşımı tamamen. Biz de zaten bunu istiyorduk. O insanlara ulaşmayı amaçlıyorduk" diye konuştu. İnsanları metalden yapılan fiziksel Bitcoin dolandırıcılığı konusunda da uyaran Çakan, "Bu fiziksel Bitcoin'leri sanki gerçek Bitcoin'miş gibi binlerce dolara satmaya çalışanlar var. Vatandaşlar dikkatli olsun" dedi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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