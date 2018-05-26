Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü ile Türkiye'de fiber altyapı işlemleri tek elden yürütülecek, yıllık 5 milyarlık bir kaynak ülkenin kasasında kalacak. Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, işbirliğiyle artık Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalacağını belirtti. Sistem ile bilişim ve haberleşme alanında maliyetin en aza indirileceğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Dev işbirliğiyle fiber altyapı sistemi ile maliyetler düşecek, vatandaşın cebi ve ülkenin kasası dolacak. Her yerden geniş bantta bağlantı hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Herkesin kazı yapması, ayrı maliyetti. Tek bir kurumun bunu yaparak, altyapıyı kurması ekonomimize katkı sağlayacaktır. Yıllardır bölünmüş bir sistemle ilerleyen altyapı sisteminin tek elde toplanması ekonomimize 5 milyarlık bir avantaj sağlayacak. Türkiye bilgiyi üreten, işleyen ve dağıtan dijital bir üs olacak."
Devler anlaştı milyarlar ‘cep’te kaldı
Etiketler: türk telekom , Türkiye , Binali Yıldırım , Türksat , DEv
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.