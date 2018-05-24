DB’den 22.5 yıl vadeli kredi

Dünya Bankası (DB) İcra Direktörleri Kurulu'nca, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletme çalışmaları için ilk 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 22.5 yıl vadeli 600 milyon dolarlık kredi onaylandı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, tesis için Kasım 2005'te 325 milyon, Temmuz 2014'te de 400 milyon dolar tutarında iki kredinin onaylandığı hatırlatıldı. Tesisin başlangıç kapasitesinin 1 milyar metreküp olduğu kaydedilen açıklamada, "Proje, hükümetin depolama tesisinin büyüklüğünü yine aynı yerde yapılacak yatırım ile 5 katına çıkartmaya yönelik çabalarını destekleyecektir" denildi.
Etiketler: DB , dünya bankası , kredi
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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