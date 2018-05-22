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İMSAKİYE RAMAZAN
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Dolarsız ticaret başlıyor

Dolarsız ticaret başlıyor
Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya, Çin gibi ülkelerin ticarette dolar kullanmamasıyla birlikte, de 'dolarsız ticaret' i düğmeye bastı. Türkiye, 2012 yılında Çin'le yaptığı toplamda 12 milyar Yuanlık anlaşmasının ardından, Ekim 2016'da 'yla ticaret ödemelerini yerli parayla yaparken, geçtiğimiz ay da 'la SWAP anlaşması gerçekleştirdi. Rusya, İran ve Çin'in ardından Güney Kore ile de anlaşma yapılacak. Türkiye'nin bu dört ülkeyle toplam ticaret hacmi ise geçtiğimiz yıl 66.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu ülkelerle yerli para üzerinden ticaret yapılarak kurun etkisi azaltılacak.

Betil BAŞ
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