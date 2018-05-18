Megapol Group’tan İzmir’e 3 kule

Megapol Group, İzmir'de yeni bir projeye başlıyor. Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, Megapol İzmir adını verdikleri projede 3 kule, 330 metre uzunluğunda alışveriş caddesi, cadde evleri ile spor ve kültür merkezi bulunduğunu açıkladı. Halkapınar'da yükselecek olan Megapol İzmir'in temelini yakın zamanda atacaklarını ifade eden Gökdemir, projedeki bine yakın bağımsız bölümü ise 32 ay sonra sahiplerine teslim edeceklerini söyledi. Megapol İzmir'in metro, İZBAN, tramvay ve İzmir- Ankara Hızlı Tren hattının kesiştiği, ana ulaşım aktarma merkezinin hemen yanı başında yer aldığını kaydeden Selim Gökdemir, "Projenin kalbi alışveriş caddesi olacak. 330 metre uzunluğundaki bu caddede 49 mağaza bulunuyor" dedi. Megapol İzmir'deki kültür merkezinin ise 867 koltuklu büyük bir tiyatro salonunu, 6 sinema salonunu ve bir sergi salonunu kapsadığını anlatan Gökdemir, şöyle konuştu:



İKİNCİ ALSANCAK

"Megapol İzmir'in spor merkezine yeni formatlar getireceğiz. Küresel ve ulusal markaları, kafe ve restoranları getirme planımız var. Yabancı markalar olacak ama yerel lezzet markalarına da yer vereceğiz. Caddede tekstil de olacak. Buraya ikinci Alsancak kuruluyor."