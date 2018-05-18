HALK GYO’nun kârı 9.7 milyon

2018 yılı ilk çeyrek finansal verilerini açıklayan Halk GYO, aktif büyüklüğünü 2.4 milyar liraya, özkaynaklarını 1.9 milyar liraya yükseltti. Konut satışı, ofis kirası ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatını 18 milyon lira olarak açıklayan bankanın net dönem kârı ise 9.7 milyon lira olarak açıklandı. Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, "Portföyümüzü geliştirerek hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi sürdürdük" dedi.