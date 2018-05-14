Nanoteknoloji farkı

Akıllı GÜBRE: Ülkemizdeki genel toprak yapısının kireçli ve yüksek pH değerine sahip olması, bitkilerin çeşitli mineralleri almasını zorlaştırıyor. Mineral eksikliğini gidermek için yapılan gübreleme yeterince etkili olamıyor. Özellikle yapraktan verilen gübrelerde; yaprağın yapısında bulunan stoma açıklığının az olması, makro ve mikro boyutlardaki moleküllerden oluşan gübre geçişini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Nanoteknolojik gübre kullanımı, gübre israfının önüne geçecek. Böylece ekimden maksimum verim alınacak. Türkiye'de yılda toplam yaklaşık 2 milyon ton gübre kullanılıyor. Nanoteknolojik gübre ile hem daha az gübre kullanmak, hem de kullanılan gübreden en yüksek oranda verim almak mümkün oluyor. Akdeniz Üniversitesi'nde 2011 yılında başlatılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu, nano teknolojik yöntemlerle akıllı gübre elde edildi. Nanoixir adı verilen bu gübre sayesinde, bitkinin fotosentez hızı ve etkinliği artırılarak, bitkisel üretimde yüksek verim, ürün kalitesinde artış, tat ve aromada iyileşme, erken hasat ve depolama süresinde artış sağlandı. Türkiye'de birçok gübre üreticisi tarafından akıllı gübreler üretilmeye başlandı. Bu şirketler arasında 4mTarım, 5k Mineral... gibi firmalar var. NANOPESTİSİTLER: Yakın zamanda ise üreticiler ürünlerini nanopestisitlerle koruyabilecek. Saç telinden bile küçük olan ancak daha geniş bir alana yayılabilen bu damlacıklarla pestisit kullanımının azalması amaçlanıyor. Oregon State University bu konuda çalışmalar yapıyor. Tarım ve gıda üretimi için bir devrim olacağına inandığı nanopestisitler üzerinde çalışıyor. Ürünlerin direncini arttırmak ve pestisit kullanımını azaltmak gibi avantajları olan nanopestisitlerin zararlılar üzerindeki etkisi de diğer ilaçlara göre daha fazla ve daha uzun süreli. Bir nanopestisit parçacığı çok büyük bir bölgeyi kapsayabiliyor.
TOPRAKSIZ TARIM
Topraksız tarım, diğer adıyla "hidroponik yetiştiricilik", volkanik kayaların, suyun, taş yünü, kokopit ya da perit gibi maddelerin kullanıldığı, bitkilerin ihtiyaç duyduğu minerallerin ise bilgisayar sistemiyle üretimi olarak tanımlanıyor. Bu teknolojide hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkanının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duymayan topraksız tarımda, başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve hastalık seviyesi minimum düzeylere indirilebiliyor. Bu uygulama dünyada 40 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Topraksız tarımda verim normal tarıma göre beş kat daha fazla. 1 tohumdan 16 bin tane domates üretiliyor.
TOPRAKSIZ TARIM
Topraksız tarım, diğer adıyla "hidroponik yetiştiricilik", volkanik kayaların, suyun, taş yünü, kokopit ya da perit gibi maddelerin kullanıldığı, bitkilerin ihtiyaç duyduğu minerallerin ise bilgisayar sistemiyle üretimi olarak tanımlanıyor. Bu teknolojide hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkanının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duymayan topraksız tarımda, başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve hastalık seviyesi minimum düzeylere indirilebiliyor. Bu uygulama dünyada 40 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Topraksız tarımda verim normal tarıma göre beş kat daha fazla. 1 tohumdan 16 bin tane domates üretiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.