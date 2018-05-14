Gençlere 30 bin TL

Genç çiftçiler 30 bin lira desteği uygulamasıyla projelerini hayata geçiriyor. 2016 ve 2017'de yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığında 933 milyon liralık hibe kullandırılırken, uygulama bu yıl da devam ediyor. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 30 bin lira hibe desteğinden bu yıl 16 bin 750 kişi yararlanacak. Projelerle ilgili başvurular 2-30 Nisan'da yapıldı. Onay alan gençler projelerini hayata geçirecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığında 933 milyon liralık hibe kullandırdıklarını, bu hibenin 723 milyon lirasının büyükbaş/ küçükbaş hayvancılık projeleri, 110 milyon lirasının arıcılık ve kanatlı projeleri, 100 milyon lirasının bitkisel üretim projeleri için verildiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Hayvancılık projeleri kapsamında, 17 bin 698 genç çiftçiye toplam 104 bin 99 büyükbaş hayvan ve 6 bin 404 genç çiftçiye 240 bin 551 adet koyun/keçi teslim edildi."
HAYALLER GERÇEK OLDU
'GENÇ Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı'yla gençler projeleriyle hem ülke tarımı ve ekonomisine katkıda bulunurken; desteklerle kendi hayallerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor:
Giresun merkeze bağlı Kemaliye Köyü'nde koyun desteği alan 20 yaşındaki Doğan Dalman 2 yıl önce projeye başvurduğunu ve 40 küçükbaş hayvan aldığını dile getirdi. Hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladığına dikkati çeken Dalman, "2 yıl içinde koyun sayısını 140'a yükselttim. Yine sürümde 100 kuzu bulunmakta. Hedefim hayvan sayısını artırmak. Köyümde kalarak ülke tarımına katkı sunmaya çalışıyorum" dedi.
Kemaliye Köyü'nde çiftçilik yapan 19 yaşındaki Tayfun Özel de koyun desteği aldığını kaydederek, hedefinin işini daha da büyütmek olduğunu söyledi.
HAYALLER GERÇEK OLDU
'GENÇ Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı'yla gençler projeleriyle hem ülke tarımı ve ekonomisine katkıda bulunurken; desteklerle kendi hayallerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor:
Giresun merkeze bağlı Kemaliye Köyü'nde koyun desteği alan 20 yaşındaki Doğan Dalman 2 yıl önce projeye başvurduğunu ve 40 küçükbaş hayvan aldığını dile getirdi. Hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladığına dikkati çeken Dalman, "2 yıl içinde koyun sayısını 140'a yükselttim. Yine sürümde 100 kuzu bulunmakta. Hedefim hayvan sayısını artırmak. Köyümde kalarak ülke tarımına katkı sunmaya çalışıyorum" dedi.
Kemaliye Köyü'nde çiftçilik yapan 19 yaşındaki Tayfun Özel de koyun desteği aldığını kaydederek, hedefinin işini daha da büyütmek olduğunu söyledi.
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