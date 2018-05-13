Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı ve 7.5 milyon cezanın yeniden yapılandırılacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Böylelikle devlet 950 milyon liralık cezanın yüzde 60'ından feragat edecek. Bakan Arslan, Geriye dönük cezalarda ise kamu olarak bizim işlettiğimiz yollrda zaten 6 katını almıayacağız, 4 katında da 36 aya varan yapılandırma yapacağız. Defaaten ödemek isteyenlere ise yüzde 25 indirimli alacağız. Yani 3 katını almış olacağız. Tahakkuka bağlanmışsa, insanlar ödemişse yapacak bir şey yok" dedi.
Cezalar siliniyor
Etiketler: Ahmet Arslan , borç , af , trafik cezası , HGS , OGS
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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