Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 17. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapıldı. Yapılan seçim ile Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, TKBB Başkanlığı görevini Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'e devretti. 5 yıl süresince görev yapacak olan Merkezi Danışma Kurulu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye de bulunuyor.
TKBB ’de Özdemir dönemi
Etiketler: Mehmet Şimşek , TKBB
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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