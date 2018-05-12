;
Yol Durumu
  1. Engelliye iş
  2. KOBİ’lere nefes oldu

’de Özdemir dönemi

TKBB ’de Özdemir dönemi
Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin () 17. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yapıldı. Yapılan seçim ile Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, TKBB Başkanlığı görevini Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'e devretti. 5 yıl süresince görev yapacak olan Merkezi Danışma Kurulu'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye de bulunuyor.
Etiketler: ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ