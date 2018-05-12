Koliler rafa çıktı

11 ayın sultanı Ramazan yaklaşırken, marketler de hazırlıklarını tamamladı. Ramazan kolileri raflara çıktı. içeriklerine göre fiyatları değişen kolilerden bazıları şöyle:
A101: 5 tür bakliyat içeren Ramazan paketi 24.95 lira.
BİM: 50 lira ve 100 lira bedelli 2 'hediye kartını' sunuyor. Kartlar 1 yıl geçerli.
CarrefourSA: 29.90 lira ile 99.90 lira arasında 4 ayrı Ramazan paketi satışa sundu.
Metro Grosmarket: 46.90 ile 104.90 lira arasında değişen 4 ayrı paket hazırladı.
Migros: 29.90 lira ile 74.90 lira arasında 3 paket sunuyor.
Şok: 19 çeşit ürün bulunan Ramazan Erzak Paketi'ni 49.90 liradan sunarken, alışverişini kendisi yapmak isteyenlere verilebilecek 25 lira değerindeki Şok Kart da markette yerini aldı.
A101: 5 tür bakliyat içeren Ramazan paketi 24.95 lira.
BİM: 50 lira ve 100 lira bedelli 2 'hediye kartını' sunuyor. Kartlar 1 yıl geçerli.
CarrefourSA: 29.90 lira ile 99.90 lira arasında 4 ayrı Ramazan paketi satışa sundu.
Metro Grosmarket: 46.90 ile 104.90 lira arasında değişen 4 ayrı paket hazırladı.
Migros: 29.90 lira ile 74.90 lira arasında 3 paket sunuyor.
Şok: 19 çeşit ürün bulunan Ramazan Erzak Paketi'ni 49.90 liradan sunarken, alışverişini kendisi yapmak isteyenlere verilebilecek 25 lira değerindeki Şok Kart da markette yerini aldı.
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