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Koliler rafa çıktı

11 ayın sultanı Ramazan yaklaştı, marketler kolilerini raflara çıkarmaya başladı. Koli fiyatları 24.95 lira ile 104.90 lira arasında değişiyor

Koliler rafa çıktı
11 ayın sultanı Ramazan yaklaşırken, marketler de hazırlıklarını tamamladı. raflara çıktı. içeriklerine göre fiyatları değişen kolilerden bazıları şöyle:

A101: 5 tür bakliyat içeren 24.95 lira.

BİM: 50 lira ve 100 lira bedelli 2 'hediye kartını' sunuyor. Kartlar 1 yıl geçerli.

CarrefourSA: 29.90 lira ile 99.90 lira arasında 4 ayrı Ramazan paketi satışa sundu.

Metro Grosmarket: 46.90 ile 104.90 lira arasında değişen 4 ayrı paket hazırladı.

Migros: 29.90 lira ile 74.90 lira arasında 3 paket sunuyor.

Şok: 19 çeşit ürün bulunan Ramazan Erzak Paketi'ni 49.90 liradan sunarken, alışverişini kendisi yapmak isteyenlere verilebilecek 25 lira değerindeki Şok Kart da markette yerini aldı.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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