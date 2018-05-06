İlk çıktığında kilogramı 100 lira olan eriğin, açıktan hasadının başlaması ile fiyatı 6 liraya kadar düştü. Piyasaya ilk çıktığında tane ile satın alınan eriğin fiyatı artık düşüyor. Erik satıcısı Hüseyin Vural, "Kilosu 15-20 gün önce 100 TL'ye satılırken talep olmuyordu. Şuan 6 TL'ye vatandaşlarımız çok büyük bir ilgi gösteriyor" dedi.
100 liralık erik artık 6 TL
Etiketler: ERİK , erik fiyatı
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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