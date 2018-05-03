;
Yol Durumu
  1. En iyisi Cosmopolitan
  2. 183.5 milyarlık barış

Boğaz’dan bir dev geçti

Dünyanın en büyük inşaat gemisi , ’daki boru döşemelerini tamamlayıp Hollanda’ya gitmek üzere ’ya açıldı. Gemi Boğaz’dan geçerken oluşan manzara ilgi çekti

Boğaz’dan bir dev geçti
Türkakım Doğalgaz Boru Hattı'nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, geri dönüş yolculuğuna başladı. TürkAkım'ın 'da Anapa kıyısı ile 'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit, Hollanda'ya gitmek üzere 'ya açıldı. Haziran 2017'den bu yana Karadeniz'de olan geminin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. Dün sabah saatlerinde 'den 'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti. Devasa gemi Boğaz manzarasıyla birleşince seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkarken, gemi vatandaşların meraklı bakışları arasında köprünün altından geçti. 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşmış ve böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimini tamamlamıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ