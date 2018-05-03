Türkakım Doğalgaz Boru Hattı'nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, geri dönüş yolculuğuna başladı. TürkAkım'ın Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit, Hollanda'ya gitmek üzere Marmara'ya açıldı. Haziran 2017'den bu yana Karadeniz'de olan geminin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi. Dün sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti. Devasa gemi Boğaz manzarasıyla birleşince seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkarken, gemi vatandaşların meraklı bakışları arasında köprünün altından geçti. 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşmış ve böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimini tamamlamıştı.
Boğaz’dan bir dev geçti
Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, TürkAkım’daki boru döşemelerini tamamlayıp Hollanda’ya gitmek üzere Marmara’ya açıldı. Gemi Boğaz’dan geçerken oluşan manzara ilgi çekti
Etiketler: İstanbul Boğazı , Pioneering Spirit , Türkiye , Karadeniz , Rusya , Marmara , TürkAkım
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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