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% 8.9 yükseldi

İhracat % 8.9 yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Mart'ta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın üç ayında 'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalatı yüzde 22.7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat; Mart'ta Mart 2017'ye göre yüzde 8.5 arttı.
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