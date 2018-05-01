Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart'ta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın üç ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 artarak 41 milyar 185 milyon dolara, ithalatı yüzde 22.7 artışla 61 milyar 902 milyon dolara çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat; Mart'ta Mart 2017'ye göre yüzde 8.5 arttı.
İhracat % 8.9 yükseldi
Etiketler: GÜMRÜK BAKANLIĞI , ihracat , Türkiye
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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