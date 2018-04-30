İşte Babayiğitler

Türkiye yabancı sermaye yerine yerli otomobili seçti. Yüzde yüz yerli proje hamlesini başlattı. İhaleyi beş firma üstlendi. Bu firmalar bir araya gelerek Ortak Girişim Grubu'nu (OGG) oluşturdu. Söz konusu grubu oluşturan firmalar, imzaları atmak üzere Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan OGG'yi oluşturan firmaları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de otomobil satışlarının oldukça yükseldiğini, bu sebeple üretim yapılmamasının 'ayıp haline geldiğini' söyledi. Yerli otomobil konusunda desteğe hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, gerekli görülmesi halinde cumhurbaşkanlığı bünyesinde ekip kurulabileceğini belirtti.
TÜRKİYE GÜÇLENİYOR
Türkiye'nin yerli otomobil yapmasından büyük rahatsızlık duyan Avrupa ülkeleri, medyalarıyla ülkemize saldırdı. Ancak Türkiye, bu kez her türlü saldırıya göğüs germeye kararlı. Türkiye, tam bağımsızlık için yerli otomobili de üretmek için arka arkaya gerekli adımları attı. Sadece otomotiv sektöründe değil. Her alanda Türkiye'nin yükselişi, birilerini rahatsız edecek. Ancak bundan geri dönüş yok.
5 FİRMA ŞÖYLE
Konuşmasının sonunda Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan beş firmayı açıklayan Erdoğan, bu firmalarla ilgili yorumlarda da bulundu.
İLKİ ANADOLU GRUBU...
OGG'de yer almasını fevkalade yerinde buluyorum.
İKİNCİ GRUBUMUZ BMC
Kendilerini tebrik ediyorum. Katar ve Türk ortaklığı olan bu grup da bir babayiğidiğimiz.
ÜÇÜNCÜ GRUP KIRAÇA HOLDİNG (KARSAN OTOMOTİV)
Yenilikçiliğiyle kısa sürede sektördeki yerini aldı. Bu projede yer almalarını çok çok önemli görüyorum.
DÖRDÜNCÜ GRUP TURKCELL
Yazılımın çok önemli olduğu bu projede dünya çapında başarıları olan bir grubun önemli olduğunu düşünüyorum.
BEŞİNCİ ZORLU HOLDİNG
Sektöre getirdiği yenilikler ile geniş bir alanda faaliyet yürüten Zorlu Holding proje için çok önemlidir.
İLK OTOMOBİLE TALİP
Erdoğan ilk yerli otomobile de talip olduğunu belirtti. "Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim." dedi.
TÜRKİYE GÜÇLENİYOR
Türkiye'nin yerli otomobil yapmasından büyük rahatsızlık duyan Avrupa ülkeleri, medyalarıyla ülkemize saldırdı. Ancak Türkiye, bu kez her türlü saldırıya göğüs germeye kararlı. Türkiye, tam bağımsızlık için yerli otomobili de üretmek için arka arkaya gerekli adımları attı. Sadece otomotiv sektöründe değil. Her alanda Türkiye'nin yükselişi, birilerini rahatsız edecek. Ancak bundan geri dönüş yok.
5 FİRMA ŞÖYLE
Konuşmasının sonunda Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan beş firmayı açıklayan Erdoğan, bu firmalarla ilgili yorumlarda da bulundu.
İLKİ ANADOLU GRUBU...
OGG'de yer almasını fevkalade yerinde buluyorum.
İKİNCİ GRUBUMUZ BMC
Kendilerini tebrik ediyorum. Katar ve Türk ortaklığı olan bu grup da bir babayiğidiğimiz.
ÜÇÜNCÜ GRUP KIRAÇA HOLDİNG (KARSAN OTOMOTİV)
Yenilikçiliğiyle kısa sürede sektördeki yerini aldı. Bu projede yer almalarını çok çok önemli görüyorum.
DÖRDÜNCÜ GRUP TURKCELL
Yazılımın çok önemli olduğu bu projede dünya çapında başarıları olan bir grubun önemli olduğunu düşünüyorum.
BEŞİNCİ ZORLU HOLDİNG
Sektöre getirdiği yenilikler ile geniş bir alanda faaliyet yürüten Zorlu Holding proje için çok önemlidir.
İLK OTOMOBİLE TALİP
Erdoğan ilk yerli otomobile de talip olduğunu belirtti. "Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim." dedi.
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