Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını vurgularken, 24 Haziran'ın hemen ardından refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek.
Yeni sistem zengin edecek
Seçimin ardından 2019-2023 Kalkınma Planı devreye girecek. Zenginliğin yol haritası olacak planla; sanayi, yatırım ve istihdam alanında dev adımlar atılacak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını vurgularken, 24 Haziran'ın hemen ardından refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Yeni Sistem , Kalkınma Planı , istihdam , enerji , ekonomik kalkınma
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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