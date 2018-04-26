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zengin edecek

Seçimin ardından 2019-2023 devreye girecek. Zenginliğin yol haritası olacak planla; sanayi, yatırım ve alanında dev adımlar atılacak...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını vurgularken, 24 Haziran'ın hemen ardından refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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